Рассмотрение апелляции Тимошенко начинают с опозданием

Апелляционный суд г. Киева начал предварительное рассмотрение апелляции на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда началось на полчаса позже, чем планировалось.

Апелляцию рассматривает судья Елена СИТАЙЛО.

Ю.ТИМОШЕНКО Отсутствует на заседании из-за плохого самочувствия.

В зал суда также не попали журналисты и народные депутаты. Для них в конференц-зале здания апелляционного суда организовали трансляцию заседания.

В настоящее время судья проверяет, кто прибыл на заседание для участия в процессе.

Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.