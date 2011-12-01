Рассмотрение апелляции Тимошенко начинают с опозданием
Судья проверяет присутствующих
Апелляционный суд г. Киева начал предварительное рассмотрение апелляции на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда началось на полчаса позже, чем планировалось.
Апелляцию рассматривает судья Елена СИТАЙЛО.
Ю.ТИМОШЕНКО Отсутствует на заседании из-за плохого самочувствия.
В зал суда также не попали журналисты и народные депутаты. Для них в конференц-зале здания апелляционного суда организовали трансляцию заседания.
В настоящее время судья проверяет, кто прибыл на заседание для участия в процессе.
Справка УНИАН. 11 октября Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.