Депутаты объявили перерыв до 7 июня

В Верховной Раде Украины после завершения сегодняшнего заседания будет объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций по созданию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 240 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщил член Временного президиума ВР, социалист Иван БОКИЙ, сегодня депутаты рассмотрят еще несколько вопросов, связанных с освещением работы парламента и тому подобное.

Сегодня в 16.00 (после перерыва) депутаты рассмотрят вопросы освещения работы Верховной Рады, заслушают отчет подготовительной депутатской группы.

Как сообщал УНИАН, об этом просили фракции «Наша Украина», БЮТ и СПУ для проведения консультаций по созданию коалиции.