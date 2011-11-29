В МИД дают понять, что Янукович будет на саммите Украина-ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что саммит Украина - ЕС 19 декабря состоится на высшем политическом уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

Он назвал очевидным, что саммит без главы государства невозможен, и МИД работает над подготовкой мероприятия.

«Саммит сам по себе означает наличие на нем высшего руководства Украины и Европейского Союза. Безусловно, что сегодня мы исходим именно из такого понимания, что мероприятие состоится в формате на высшем политическом уровне», - сказал О.ВОЛОШИН.

«МИД активно работает над подготовкой этого саммита, это мероприятие стоит в повестке дня украинского внешнеполитического ведомства и в повестке дня главы государства», - сказал О.ВОЛОШИН.