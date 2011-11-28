Сотрудников «Индара» призывают не поддаваться на провокации

Комитет защиты инсулинового завода «Индар» призывает работников предприятия не поддаваться на провокации.

Об этом говорится в открытом письме Комитета защиты инсулинового завода «Индар» к работникам завода, текст которого передан УНИАН.

Как отмечают авторы письма, «завершается почти 5-месячное издевательство захватчиками инсулинового завода «Индар» над достижениями нашего государства и трудового коллектива предприятия в обеспечении препаратами инсулинов больных сахарным диабетом в Украине и за ее пределами».

Рассказы «похитителей госпакета акций, что они являются законными владельцами предприятия, собираются развивать производство и выходить на увеличение объемов производства украинских препаратов оказались обычной пустой болтовней». Авторы письма отмечают, что сегодня руководство нашей страны, народные депутаты, правоохранительные органы «понимают, что дальнейшее пребывание захватчиков на инсулиновом заводе «Индар» создает огромный риск потери Украиной инсулиновой независимости, а пребывание захватчиков на предприятии - это обычная попытка выжать последнее из предприятия, вплоть до остановки его и банкротству».

Комитет защиты завода подчеркивает, что «благодаря созданному работниками инсулинового производства запаса субстанции инсулина предприятию удалось выполнять обязательства по поставкам готовых лечебных форм инсулинов во все регионы Украины, но, к сожалению, все зарубежные партнеры отказались работать с самозванцами или приостановили сотрудничество, в том числе и бразильскому рынку».

По данным авторов письма, на заводе «Индар» за последние 5 месяцев многое потеряно: «почти прекращено собственное производство субстанции генно-инженерного инсулина, прекращено производство свиного монокомпонентного инсулина, почти прекращена деятельность львовской базы по производству инсулинов, прекращено производство таблетированных лекарств, остановлен проект по расширению производства готовых лечебных форм инсулинов, прекращены работы по созданию производства аналоговых препаратов инсулинов, остановлен проект по реконструкции второго административного этажа завода». «Это большое преступление похитителей государственного пакета акций и захватчиков инсулинового завода «Индар» перед Украиной и перед всеми работниками предприятия», говорится в письме.

Однако, его авторы убеждены, что «все то, что потеряно, будет в ближайшее время восстановлено. Коллектив предприятия будет сохранен и получит значительное кадровое усиление. Учитывая значительные экспортные программы, персонал предприятия будет существенно увеличен».

В то же время, отмечают авторы письма, «лица, похитившие государственный пакет акций и доведшие предприятие до банкротства, всеми силами пытаются настроить коллектив предприятия против законного руководства».

Комитет защиты завода, обращаясь к работникам «Индара», отмечает, что всем работникам предприятия необходимо решить, кого поддерживать: «руководство, которое было назначено государством, или самозванцев, которые украли государственный пакет; руководство, которое строило завод 14 лет, или руководство, которое за пять месяцев умудрилость остановить основное производство, потерять все внешние рынки и довести предприятие до банкротства; руководство, которое все делало для сохранения предприятия для нашего государства, или руководство, которое сейчас суетится в поисках кому продать этот завод вместе с работниками, не задумываясь ни о тысячах больных, ни о работниках предприятия; руководство, которое возглавлял доктор биологических наук, профессор, человек которую признал мир, - Алексей ЛАЗАРЕВ, или руководство, во главе которого стоит Евгений КОНОНЕНКО».

Авторы письма просят работников инсулинового завода «Индар» - ради будущего предприятия - занять принципиальную позицию и воздержаться от любых провокаций, в которые их будут «пытаться втянуть мошенники с целью прикрытия своих черных дел»

В Комитет защиты инсулинового завода «Индар» входят: предыдущий директор ЗАО «Индар» доктор биологических наук А.ЛАЗАРЕВ, а также предыдущие члены правления ЗАО «Индар» Виктор РОМАНЮК, Наталья ДИДЕНКО, Игорь ЛЕСИК, представители администрации ЗАО «Индар».

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает свыше 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ДАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия.

До этого председателем правления ЗАО «Индар» был доктор биологических наук А.ЛАЗАРЕВ.

11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые вытребованы в указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

18 ноября министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что предприятие «Индар» принадлежит государству. Он отметил, что «на данный момент есть решение киевского суда о том, что контрольный пакет акций на сумму почти 11 млн. переходит в ГАК «Укрмедпром». При этом министра добавил, что на это решение подана апелляция, и «она будет рассматриваться в конце этого месяца».

На 29 ноября 2011 года в Апелляционном хозяйственном суде Киева запланировано рассмотрение апелляции на решение Хозяйственного суда Киева от 9 сентября с.г.