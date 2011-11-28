Ларри Кинг - об Азарове: хорошо выглядит, не замороченный
14:08, 28 ноября 2011Политика
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Известный американский журналист Ларри КИНГ считает, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ был бы успешным американским политиком.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КИНГ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве после интервью с Н.АЗАРОВЫМ.
«После интервью я сказал своей жене, что он бы был успешным американским политиком», - сказал Л.КИНГ.
При этом Л.КИНГ подчеркнул, что Н.АЗАРОВ немного напоминает ему американского Президента Джимми Картера. «Хорошо выглядит, не замороченный», - сказал Л.КИНГ.
***Л.КИНГ - американский тележурналист, известный благодаря своему популярному ток-шоу «Larry King Live», ведущим которого являлся с 1985-го по 2010 год.
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