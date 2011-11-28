Участники митинга в Донецке караулят власть под ОГА

Сегодня в Донецке участники митинга против роста тарифов и обманутые вкладчики кредитных союзов пытались ворваться в здание Донецкой облгосадминистрации.

Как передает кореспондент УНИАН, митинг представителей более 15 общественных организаций начался после 10.00 у стен облгосадминистрации.

Участники митинга протестовали против роста тарифов на услуги ЖКХ и ухудшения жизни социально незащищенных слоев населения.

Около ста участников митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от депутатов Донецкого областного совета рекомендовать Донецкому горсовету отменить решение о 80-процентном повышении тарифов для населения на услуги ЖКХ.

В резолюции также записан призыв протестующих к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ защитить обманутых вкладчиков, а также право «детей войны» на 30-процентную надбавку к пенсии и др.

Как сообщил координатор акции Дмитрий ВЕРЗИЛОВ, когда участники митинга попытались войти в облгосадминистрацию, чтобы передать резолюцию губернатору Андрею ШИШАЦКОМУ, сотрудники милиции заблокировали входные двери. Тогда протестующие стали раскачивать двери, пытаясь их открыть. В течение нескольких минут протестующие пытались ворваться в здание, однако этого им сделать не удалось. Им противостояли около 30 сотрудников милиции.

В настоящее время участники митинга остаются у здания ОГА.

«Мы не уйдем отсюда, пока представители облгосадминистрации не выйдут к нам и не примут нашу резолюцию», - заключил Д.ВЕРЗИЛОВ.