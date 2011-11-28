Наливайченко требует снять верхушку донецкой милиции

Ответственность за гибель шахтера-инвалида Геннадия Коноплева при штурме работниками МВД и МЧС палаточного городка чернобыльцев в Донецке лежит на правоохранительных органах и органах власти.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Гибель человека является прямым результатом того, что власть в общении с гражданами сделала ставку на незаконные силовые методы – штурмы, «беркут» и «автозаки», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, это трагическое событие является следствием антинародной политики правительства Николая АЗАРОВА, которое вызывающе проигнорировало неоднократные обращения чернобыльцев, детей войны и других незащищенных категорий граждан относительно обеспечения законных социальных выплат.

«Наша Украина» выражает свою полную солидарность с чернобыльцами и требует от власти выполнить их законные требования», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Мы требуем от генерального прокурора Виктора ПШОНКИ возбуждения уголовного дела против работников милиции и МЧС, из-за которых погиб Геннадий Коноплев. Мы требуем увольнения начальников МВД в г. Донецке и Донецкой области Юрия СЕДНЕВА и Виктора ДУБОВИКА, которые дали приказ и руководили действиями милиции по сносу палаточного городка чернобыльцев», - отметил он.

«Мы требуем отчета в парламенте главы правительства Н.АЗАРОВА, министра МВД Виталия ЗАХАРЧЕНКО и председателя Донецкой ОГА Андрея ШИШАЦКОГО относительно событий в Донецке, приведших к гибели человека, и относительно выполнения законных требований чернобыльцев и других льготных категорий граждан, а также создания специальной комиссии Верховной Рады по расследованию действий работников МВД и МЧС, которые привели к гибели Геннадия Коноплева», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».