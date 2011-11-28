Водителю Луценко стало плохо в суде: забрала «скорая»

Бывшему водителю экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Леониду ПРИСТУПЛЮКУ стало плохо в ходе сегодняшнего судебного заседания в Печерском районном суде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, во время допроса очередного свидетеля адвокат экс-министра Игорь ФОМИН обратился к суду с просьбой объявить технический перерыв, поскольку, как ему сообщил один из его коллег, Л.ПРИСТУПЛЮКУ стало плохо – обострились боли в позвоночнике.

Председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК объявил технический перерыв. Подсудимому Л.ПРИСТУПЛЮКУ была вызвана бригада «скорой помощи», которая сейчас проводит с ним медицинские манипуляции.

Как сообщалось, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в разворовывании государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.