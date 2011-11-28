В Донецке чернобыльцы жгут костер и продолжают голодовку

В Донецке чернобыльцы после сноса их палатки вечером 27 ноября продолжают голодовку под открытым небом.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих, председатель Донецкой областной организации инвалидов-чернобыльцев «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

«Мы отсюда никуда не уйдем. Власть показала свое истинное лицо. Нашу палатку снесли при полном попустительстве милиции. Мы требуем расследования этого преступления», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

Он отметил, что участники акции развели костер на месте стоявшей палатки, чтобы согреваться, готовят теплые вещи, но уходить не намерены.

Н.ГОНЧАРОВ также заявил, что участники акции протеста требуют прибытия к ним председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея ШИШАЦКОГО, а также мэра Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО «в связи с террористическим актом по отношению к участникам акции протеста со стороны работников милиции».

Кроме того, Н.ГОНЧАРОВ заявил, что голодающие чернобыльцы проведут митинг протеста на месте снесенной палатки.

«Мы расскажем людям, как вчера зондер-команда сносила нашу палатку под руководством начальника горуправления милиции», - сказал он.

По его словам, всю ночь протестующие грелись у костра. Утром к ним приехал священник Украинской православной церкви Киевского патриархата отец Сергий, который отслужил панихиду «по невинно убиенному» участнику голодовки Геннадию Коноплеву, который накануне скончался сразу после сноса палатки в машине «скорой помощи».

Н.ГОНЧАРОВ также уточнил, что сейчас в голодовке продолжают участвовать 29 чернобыльцев, а число поддерживающих их значительно выше.

«Никто из представителей власти у нас не побывал, не звонил. Мы никому не нужны», - констатировал Н.ГОНЧАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке сотрудники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в котором с 15 ноября голодали чернобыльцы.

При демонтаже умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батькивщина».