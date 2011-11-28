Донецкие чернобыльцы: милиция благословила вчерашний «бандитизм»

В Донецке голодающие чернобыльцы заявляют, что милиция совершила против них «акт терроризма и бандитизма».

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих, председатель Донецкой областной организации инвалидов-чернобыльцев «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, вечером 27 ноября во время сноса палатки голодающих чернобыльцев присутствовал начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ, однако ничего не предпринял для пресечения инцидента.

«Вот здесь, на этом месте, присутствовал при совершении этого террористического акта, по другому не назовешь, и бандитизма, начальник УВД города Донецка СЕДНЕВ Юрий Владимирович», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

Он подчеркнул, что на вопрос чернобыльцев, кто сносит их палатку, Ю.СЕДНЕВ ответил: «Мы не знаем, кто эти люди».

«При нем совершили это преступление, при нем грузили палатку в машину, и он ничего не предпринял. И здесь по всему периметру палатки стояли сотрудники милиции, и благословляли тот бандитизм, который совершался в отношении нас», - констатировал Н.ГОНЧАРОВ.

Он заявил, что участники акции протеста чернобыльцев требуют отставки Ю.СЕДНЕВА. «Юрий Владимирович, уйди в отставку, тебе не место быть начальником управления внутренних дел в городе Донецке. Ты не имеешь морального права находится там», - заключил Н.ГОНЧАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке сотрудники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в котором с 15 ноября голодали чернобыльцы.

При демонтаже умер 70-летний шахтер Геннадий Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батькивщина».