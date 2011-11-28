МЧС: у мужчины, умершего во врем демонтажа палатки, была ишемия

70-летний Геннадий Коноплев, скончавшийся в Донецке во время демонтажа палатки голодающих чернобыльцев, был болен ишемической болезнью сердца.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на пресс-службу МЧС Украины.

Согласно сообщению, в воскресенье, 27 ноября, в 18.30 к зданию Управления Пенсионного фонда в Донецкой области прибыли сотрудники МЧС, чтобы демонтировать палатку, согласно постановлению исполнительной службы. Палатка была демонтирована на протяжении 12 минут и отвезена к месту постоянной дислокации. Сотрудники милиции обеспечивали правопорядок.

В 19.10 к врачам обратились пикетчики с просьбой оказать медицинскую помощь одному из участников акции. В автомобиле скорой помощи, который дежурил возле управления Пенсионного фонда, 70-летнему мужчине начали оказывать помощь.

В это время пикетирующие окружили автомобиль скорой помощи и не давали ему выехать с места, где проводился пикет. Работникам милиции пришлось организовать так называемый «живой коридор», чтобы обеспечить транспортировку человека. К сожалению, в машине скорой помощи человек скончался.

«70-летний житель Родинского Геннадий Иванович Коноплев 26 ноября обращался в 12.30 за помощью к медикам, которые дежурили возле управления Пенсионного фонда, по поводу боли в груди, о чем была сделана соответствующая запись в журнале. Мужчине поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца с признаками стенокардии» и предложили госпитализацию. От госпитализации пожилой человек отказался», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме. Они грозили самосожжениям, если силовые структуры применят к ним силу.

24 ноября ночью Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрещении акции протеста-голодовки возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

По состоянию на вчерашний день в палаточном городке голодали 27 чернобыльцев.

Вчера вечером протестующие чернобыльцы сообщили, что на территорию палаточного городка внезапно пришли около 30 работников милиции в форме. Они, в свою очередь, запустили во внутрь большой штабной палатки «где-то 10 молодчиков, одетых в гражданскую одежду с баклажками воды, которые начали сразу поливать печь (по центру палатки стояла печка-«буржуйка»), пошел дым».

«Эти молодчики начали ломать внутренние конструкции, которые поддерживают палатку и одновременно ломать палатку снаружи. Это было явно спланировано», - отметили очевидцы.

«Вместе с милицией были и заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ, и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ», - сообщил участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Единство» Николай ГОНЧАРОВ.

После того, как штабная палатка стала наполняться дымом, все 27 голодающих инвалидов-чернобыльцев вышли из нее, а одному из них стало плохо, он потерял сознание, и его забрали в автомобиль скорой помощи.