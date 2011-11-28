Голодающие чернобыльцы в Донецке продолжат акцию под открытым небом

Ликвидаторы чернобыльской аварии, которые голодают в Донецке с 15 ноября, намерены продолжать протест под открытым небом после сноса в воскресенье основной палатки, где находились 27 голодающих, сообщил РИА Новости представитель инициативной группы Николай Гончаров.

Участники акции протеста-голодовки требуют прибытия в палаточный городок председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого и Донецкого городского головы Александра Лукьянченко.

Гончаров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что участники акции якобы пошли на штурм управления пенсионного фонда в Донецкой области.

"Это неправда, мы не штурмовали управление пенсионного фонда. Мы подошли к нашему коллеге, который умер в скорой помощи. Нам сотрудники милиции мешали туда подходить, поэтому получилась стычка. Нас сотрудники милиции пытались отстранить от машины скорой помощи", - пояснил Гончаров.

В настоящее время протестующие развели костер, возле которого пытаются согреться, сообщает корреспондент.