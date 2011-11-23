Избитый журналист присоединился к маршу против безнаказанности

Редактор газеты «Коломийський вісник» Ивано-Франковской области Василий ДЕМЬЯНИВ поддержал марш украинских журналистов против безнаказанности. Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По его словам, поддерживая акцию, он сегодня прибыл в Ивано-Франковск из Коломыи, чтобы встретиться с председателем облгосадминистрации Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ и председателем областного совета Александром СЫЧОМ, чтобы передать им «пакет документов о преступлениях». Поскольку руководители находились в поездках по области, то документы В.ДЕМЬЯНИВ вручил через пресс-службы облгосадминистрации и областного совета.

В частности, он передал копии постановления Апелляционного суда Ивано-Франковской области о возвращении дела о его избиении в Коломыйский горрайсуд на новое рассмотрение и заявления о преступлении на имя Генерального прокурора Украины и руководителя Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите журналистов Дарьи ЧЕПАК по поводу возвращения газеты «Коломийський вісник» законному владельцу Коломыйскому горсовету. По словам В.ДЕМЬЯНИВА последнее заявление «не нашло надлежащего рассмотрения адресатов».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Апелляционный суд Ивано-Франковской области по делу об избиении редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА удовлетворил апелляцию потерпевшего частично. По его словам, коллегия судей в судебном заседании «зачитала полное изложение решения суда»

Суд решил «апелляцию прокурора в измененном виде, апелляцию осужденного КАЛЮЖНОГО Валерия Александровича и его защитника МАРУДЫ Сергея Романовича удовлетворить, - говорится в определении суда. – Апелляцию потерпевшего ДЕМЬЯНИВА В. удовлетворить частично».

Апелляционный суд также решил «приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля 2011 года в части осуждения КАЛЮЖНОГО В.А. и КАРВАТЮКА В.А. по ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и в части осуждения КАЛЮЖНОГО В.А., по ст.342 ч.2 УК Украины отменить, а дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда. У остальных приговор суда оставить без изменений. Определение обжалованию в кассационном порядке не подлежит».

По мнению В.ДЕМЬЯНИВА горрайсуд в новом составе «рассмотрит те детали дела, которые не были исследовании раньше». В частности, и те, которые связаны с профессиональной деятельностью журналиста.

Справка УНИАН, 10 октября Апелляционный суд начал рассмотрение апелляции В.ДЕМЬЯНИВА на решение горрайсуда по делу о его избиении. Потерпевший просил суд направить дело на доследование в милицию.

Прокуратура Коломыи также считает, что приговор Коломыйского горрайонного суда подлежит отмене в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства. В частности, прокуратура отмечает, что «не выяснен умысел осужденных, направленный во время совершения преступления в отношении ДЕМЬЯНИВА».

Прокуратура просит апелляционный суд отменить приговор в связи с несоответствием выводов Коломыйского горрайсуда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, и направить дело на новое судебное разбирательство в другом составе суда.

23 марта 2010 года в г.Коломыя Ивано-Франковской области было совершено покушение на редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги. Он связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции назвали нападение бытовым ограблением.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд осудил участников избиения В.ДЕМЬЯНИВА к 4 и 7,5 годам лишения свободы.

Милиция объединила дело о нападении на редактора газеты в одно производство еще с двумя делами. Суд рассматривал дело в отношении трех лиц, двум из которых инкриминировали избиение В.ДЕМЬЯНИВА, при этом всех трех обвиняли в ограблениях и других хулиганских действиях.

В.ДЕМЬЯНИВ в своей апелляции отмечал, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не отвечает фактическим обстоятельствам данного дела. Суд преднамеренно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, принял во внимание только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду».

По убеждению редактора газеты, «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они безосновательно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».