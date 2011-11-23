В Херсоне передумали играть в КВН в День памяти жертв Голодомора

В День памяти жертв Голодомора в Херсоне не будет полуфинальной игры КВН.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления семьи, молодежи и спорта Херсонской облгосадминистрации Олег КРАВЕЦ, после переговоров с организаторами полуфинальной игры в Херсонской открытой лиге КВН было решено перенести встречу с субботы, 26 ноября, на воскресенье, 27 ноября.

"Мы договорились. Никто в День памяти жертв Голодомора в Херсоне играть в КВН не будет", – сказал О.КРАВЕЦ.

При этом чиновник ОГА отметил, что время проведения мероприятия не изменится, и купленные на КВН билеты будут действительны.

Как сообщал УНИАН в Херсоне в день памяти жертв Голодомора, 26 ноября, был запланирован полуфинал региональной лиги КВН, в городе расклеены соответствующие афиши.

Ранее, комментируя ситуацию с проведением игры в День памяти жертв Голодомора, О.КРАВЕЦ заявлял, что отменить полуфинал КВН невозможно, поскольку в играх принимают участие команды из других городов, и уже решен вопрос с их приездом и поселением. Также, по его словам, этот полуфинал КВН проводится в рамках выполнения областной программы "Молодежь Херсона" и финансируется из областного бюджета.

Советник Президента Украины, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что считает оскорблением памяти жертв Голодомора проведение КВНа в Херсоне 26 ноября.

Справка. В соответствии с Указом Президента Украины от 26.11.1998 г. в Украине ежегодно 26 ноября отмечается День памяти жертв Голодомора. В этот день, согласно нескольким указам Президента и соответствующему Закону Украины, ограничиваются массовые развлекательные мероприятия, вносятся изменения в расписание вещания каналов и радиостанций, а отдельные развлекательные телеканалы даже прекращают вещание.