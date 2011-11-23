Медведев требует от НАТО «общего знаменателя» и грозит ракетами в Европе

Россия может разместить на западе и юге страны ударные системы для борьбы с системами противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе.

«Если перечисленных (в заявлении) мер будет недостаточно, РФ разместит на западе и юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области.

Кроме того, он поручил, что Минобороны России незамедлительно ввести в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде.

По его словам, в рамках создания системы воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие объектов стратегических ядерных сил.

Президент РФ также поручил Вооруженным силам разработать меры, обеспечивающие при необходимости разрушение информационных и управляющих средств ПРО. Он отметил, что эти меры адекватные, эффективные и малозатратные.

Также Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что баллистические ракеты, которые поступают на вооружение ракетных войск стратегического назначения и ВМФ России, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления противоракетной обороны.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил США о праве России выйти из Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг системы ПРО стран НАТО в Европе.

Вместе с тем Президент РФ заявил, что Россия настроена на продолжение диалога с США и НАТО по ПРО, но действовать будет с учетом реального развития событий на каждом этапе реализации американского плана развертывания противоракетной обороны.

«Если партнеры честно и ответственно подойдут к задаче учета наших законных интересов, интересов в сфере безопасности, уверен, мы сможем договориться. Если же нам будут предлагать «сотрудничать», или, скажем открыто, работать против наших же собственных интересов, наш общий знаменатель - мы его не сможем достичь, он не получится, и нам придется давать иные ответы, наши действия будут выстраиваться сообразно реальному развитию событий. Причем на каждом предстоящем этапе реализации американского плана», - подчеркнул он.

Кроме того, Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия при отсутствии договоренностей с США по вопросу о противоракетной обороне оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов по разоружению.

«При неблагоприятном развитии ситуации Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и, соответственно, контроля над вооружениями», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что поэтапное разворачивание ПРО в Европе предполагает развертывание ракет и других противоракетных средств в близи российских границ и примыкающих к России акваториях.

Д.МЕДВЕДЕВ также напомнил, что системы ПРО разворачиваются в Турции, Польше, Румынии, Испании, а Россию ставит «перед свершившимися фактами».