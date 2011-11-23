В Умани откроют консульский пункт Израиля

В городе Умани Черкасской области по решению министра туризма Израиля на время паломничества хасидов будет работать консульский пункт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ, комментируя результаты визита черкасской делегации в Государство Израиль, который состоялся на прошлой неделе.

В Израиле губернатор провел ряд встреч с представителями властей и частными инвесторами. В частности, С.ТУЛУБ имел разговор с министром туризма Израиля Стасом МИСЕЖНИКОВЫМ, министром иностранных дел Израиля Авигдором ЛИБЕРМАНОМ и другими должностными лицами. Отдельное внимание было уделено проблемам, связанным с паломничеством бреславских хасидов в Умань на празднование Рош-га-Шана.

Во время встречи с патриархом ТЕОФИЛОМ ІІІ Святого Града Иерусалима и Всей Палестины С.ТУЛУБ обратился с просьбой о направлении иерусалимских христианских святынь в Черкасскую область. Они договорились обсудить этот вопрос детальнее при содействии Посольства Украины в Израиле и определить сроки прибытия святынь.

По словам губернатора Черкасской области, в ближайшее время ожидается приезд в область заместителя министра туризма Израиля с группой бизнесменов и инвесторов.

Как сообщал УНИАН, ежегодно осенью на праздник Рош-га-Шана в Умань на могилу основателя хасидизма (ветви иудаизма) рабе Нахмана прибывают тысячи хасидов.