"Батькивщина" разделит мажоритарные округа с Яценюком и, возможно, "Свободой"

В Тернополе и области партия «Батькивщина» рассматривает возможность объединения усилий на выборах лишь с партией «Фронт Змін» и, возможно, с ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной организации ВО «Батькивщина», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

«С другими силами, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре на территории области, мы вообще не видим смысла договариваться. Потому что это не патриоты, это приспособленцы, которые, наоборот, очень много вреда наделали», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он отметил, что «Батькивщина» планирует вести переговоры только с теми политическими силами, которые себя проявили активными действиями в акциях протеста.

«Пока встреч мы не проводили. Но уже у нас есть требование, что по каждому округу должен баллотироваться только выходец из области. Если нам будут навязывать кандидатов из Киева – мы их поддерживать не будем. Если же будет общая позиция, то мы готовы вести переговоры о поддержке общего единого кандидата, которого можно будет противопоставить выдвиженцу от власти. Также будем договариваться о неполивании грязью друг друга», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его данным, «Батькивщина» четко планирует объединять усилие с партией «Фронт Змін».

«Судьба переговоров с «Свободой»… Мы еще увидим. Потому что если они дальше нас будут поливать грязью, будут обвинять в каких-то договоренностях с властью, тогда понимания не будет. И не будет большой проблемой, если они выйдут из Комитета сопротивления диктатуре – «Свобода» там себя активной борьбой не проявила», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

При этом он отметил, что во время переговоров речь идет лишь о координации совместных действий.

«Объединяться мы ни с кем не планируем. Кто хочет объединяться – пусть вступает в нашу партию и вместе с нами борется с режимом ЯНУКОВИЧА», – заявил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.