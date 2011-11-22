С Майдана отогнали автозаки - люди еще не расходятся

Стычки между сторонниками оппозиции и милицией на Майдане Независимости в центре Киева пока прекратились.

Как передает УНИАН, вместе с тем около 300 участников акции - сторонники Помаранчевой революции продолжают находиться по обе стороны Крещатика.

Между тем с Майдана отогнали 5 автозаков, которые были припаркованы на проезжей части рядом с Главпочтамтом.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН также сообщили, что в настоящее время нет информации о задержании кого-либо из мигингующих, которые пытались прорвать милицейский кордон и пройти по проезжей части Крещатика на сторону, где устанавливается новогодняя елка.

Как сообщал УНИАН, сегодня после проведения акции по случаю годовщины Помаранчевой революции на Майдане Незалежности возле Главпочтамта сторонники оппозиции пытались перейти на противоположную сторону Крещатика, где устанавливается новогодняя елка, чтобы там продолжить свой митинг.

В свою очередь спецподразделения милиции выстроились в плотную шеренгу, чтобы помешать этому.

Также между сторонниками оппозиции и милицией произошла небольшая стычка при попытке участников акции пройти к Бессарабской площади по Крещатику непосредственно по проезжей части.

Бойцы спецподразделения «Беркут» заблокировали движение немногочисленной колонны, не пропуская ее вперед.