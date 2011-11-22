Круглый стол «ГМО в украинских продуктах: миф или реальная угроза?»

В четверг, 24 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Генетически модифицированные организмы в украинских продуктах: миф или реальная угроза?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Почему продукты с ГМО вызывают столько тревоги? Доказан ли реальный вред ГМО?

Все ли украинские продукты с соответствующей маркировкой не содержат ГМО?

Кем и каким образом регулируется и контролируется производство и продажа продуктов с ГМО в Украине?

Кем и как контролируется качество пищевой продукции в Украине?

Участники круглого стола:

Ярослав ПИРКО - заведующий лабораторией детекции ГМО Института пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины;

Николай ПРОДАНЧУК - директор Института экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя;

Владимир СЕМЕНОВИЧ - начальник Украинского исследовательского центра испытаний пищевой продукции ГП «Укрметртестстандарт»;

Николай БОЙКО - менеджер по регистрации в СНГ продуктов компании Монсанто;

Александр ВЕРЖИХОВСКИЙ - эксперт по вопросам качества и безопасности продукции АПК ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ);

Представитель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).