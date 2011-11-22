Милиция задержала на Майдане двух человек

В Киеве за нецензурную брань во время акции по случаю Дня Свободы на Майдане Незалежности задержаны двое мужчин.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По их данным, на обоих задержанных составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство», после чего один из них был освобожден, а на другого еще оформляются документы за правонарушение для передачи их в суд.