Милиция задержала на Майдане двух человек

16:14, 22 ноября 2011
Политика
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Говорят, за нецензурную брань

В Киеве за нецензурную брань во время акции по случаю Дня Свободы на Майдане Незалежности задержаны двое мужчин.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По их данным, на обоих задержанных составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство», после чего один из них был освобожден, а на другого еще оформляются документы за правонарушение для передачи их в суд.

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