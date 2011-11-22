Милиция задержала на Майдане двух человек
16:14, 22 ноября 2011Политика
1755 0
Говорят, за нецензурную брань
В Киеве за нецензурную брань во время акции по случаю Дня Свободы на Майдане Незалежности задержаны двое мужчин.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
По их данным, на обоих задержанных составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство», после чего один из них был освобожден, а на другого еще оформляются документы за правонарушение для передачи их в суд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter