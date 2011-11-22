У Власенко есть подозрение, что Тимошенко доводят до смерти

11:48, 22 ноября 2011
Политика
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Говорит, умышленно не предоставляют медпомощь

Адвокат Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО утверждает, что жизнь экс-премьера Украины под угрозой из-за того, что ей умышленно не оказывают должной медицинской помощи.

Об этом адвокат заявил вчера в интервью Украинской службе Би-Би-Си.

"У меня есть понимание, что, не предоставляя медицинской помощи, госпожу ТИМОШЕНКО хотят довести до того, чтобы ее состояние, возможно, стало летальным", – сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние крайне тяжелым.

"Во время моего посещения СИЗО без предупреждения я также наведалась к Юлии ТИМОШЕНКО и еще к двум женщинам в камере. Состояние ТИМОШЕНКО крайне тяжелое, она не могла подняться с кровати, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечении вне стен СИЗО. Кроме того, я считаю абсолютно невозможным проведение следственных действий в камере СИЗО, это единственный случай во времена независимости Украины", - подчеркнула омбудсман.

Справка УНИАН. 7 ноября Государственная пенитенциарная служба проинформировала, что Ю.ТИМОШЕНКО трудно ходить в связи с обострением болей в позвоночнике.

После этого комиссия Министерства здравоохранения «провела обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и дала рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения».

Вместе с тем специалисты Минздрава, по данным пенитенциарной службы, не выявили медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

9 ноября защитник экс-премьера С.ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.

14 ноября С.ВЛАСЕНКО назвал злоупотреблениями проведения следственных действий с больной Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО сказал, что противопоказаний для продолжения следственных действий с участием Ю.ТИМОШЕНКО нет.

15 ноября С.ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО не оказывают медицинскую помощь.

Между тем 18 ноября глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО подчеркнул, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО вне стен СИЗО необходимо решение суда.

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