Тягнибок заподозрил меньшинство в сговоре с Партией регионов

Голосование в Верховной Раде Украины за Закон «О выборах народных депутатов Украины» фактически является заговором между Партией регионов и меньшинством в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом заявил лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК в эфире «Шустер Live».

Он сказал: «Это состоялся заговор, который дал возможность сфальсифицировать следующие парламентские выборы, и он создал определенную индульгенцию для ЯНУКОВИЧА в том плане, что выборы и закон легитимизированы перед Европой». «Европа, которая выставляла требование, чтобы был единый общий закон, она сегодня говорит, что ЯНУКОВИЧ все сделал правильно, и даже если будут фальсификации, а фальсификации будут точно, то теперь апеллировать к Европе или апеллировать к обществу нереально», - отметил О.ТЯГНИБОК.

Обращаясь к представителям фракции «БЮТ-Батькивщина» О.ТЯГНИБОК сказал: «Вы просили Европу, чтобы Европа, извините, за вас заступалась, а теперь вы фактически ей наделали кучу под нос».

Народный депутат Украины из фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ в свою очередь также заявил, что «это был заговор», поскольку самые «сильные политические силы были заинтересованы в том, чтобы поднять избирательный барьер, чтобы молодые политические силы не имели возможности попасть в парламент».

В свою очередь народный депутат Украины из фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ПОДГОРНЫЙ отметил, что ни о каком заговоре не может быть и речи. По его словам, если бы фракция не принимала участия в изменении того закона, который предлагался большинством в парламенте, и если бы он был принят без этих изменений, то на выборах в ВР повторилась бы та же ситуация, что и на местных выборах в 2010 году. Он напомнил, что тогда поправки к закону от оппозиции не были учтены. «И мы получили закон, по которому прошли выборы 2010 года, и все ужаснулись этими выборами, потому что там была фальсификация на фальсификации, которая была заложена в законе», - сказал С.ПОДГОРНЫЙ. Он отметил, что при подготовке закона о выборах народных депутатов были учтены «17 позиций, улучшающие закон». «Мы считаем, что выборы пройдут демократически и прозрачно», - сказал он.

Народный депутат Украины Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция НУ-НС) отметил, что предлагался проект закона, который «фактически предусматривал назначение депутатов». По его словам, если бы оппозиция не настояла на своих изменениях, то тогда и без нее был бы принят закон, который не дал бы возможности провести выборы без фальсификаций. При этом депутат отметил: «Мы добились, как по мне, невозможного, мы приняли тот закон, который, конечно, несовершенен, потому что совершенству нет предела», но который позволяет провести честные выборы. Он призвал представителей всех оппозиционных сил «не уничтожать себя на старте», а договариваться, чтобы получить на выборах победу. «Мы можем выиграть выборы, если мы будем вместе, если мы способны контролировать выборы, если мы способны хоть немножечко наступить на горло собственной песне», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батькивщины", 36 – от НУ-НС, 24 – от КПУ, «Реформы во имя будущего» - 19, Народной партии – 20, внефракционные – 18.