Фонд братьев Кличко объявил конкурс среди студентов

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО поздравил молодежь Украины с Международным днем студента и объявил о старте конкурса для организаций студенческого самоуправления Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, поздравляя студентов Украины с праздником, В.КЛИЧКО отметил: «Молодость, романтика и ощущение, что вся жизнь впереди – это то, что всегда выделяло студентов. А еще энергичность и активная жизненная позиция. В этот день хочу поздравить всю студенческую молодежь, пожелать жизненных успехов и достижений, залогом которых должно стать небезразличие к происходящему в стране и обществе. Оставайтесь активными и сознательными гражданами своей Родины, ведь ее будущее зависит от вас».

Для усиления студенческой активности и поддержки социально важных инициатив студенчества благотворительная организация «Фонд братьев Кличко» объявляет старт конкурса «Лучший студенческий актив», по результатам которого будут определены наиболее успешные организации студенческого самоуправления.

Победители конкурса получат от организаторов грант в поддержку студенческой организации, а руководитель организации сможет стать членом делегации при участии В.КЛИЧКО в международной конференции по вопросам самоуправления.

Подробности конкурса «Лучший студенческий актив» – на официальном сайте фонда и на странице фонда в Facebook.