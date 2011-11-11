Азаров обещает достроить больницу, за которую бралась жена Ющенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что «Детская больница будущего» будет построена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Проблема эта есть, определенные деньги собраны, и, безусловно, мы сделаем все, чтобы эти деньги не были разбазарены, а больница была построена», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он подчеркнул, что у правительство нет четкого плана, как этот проект будет реализован. Однако премьер пообещал, что рассмотрит этот вопрос. «Я думаю, найдем решение. На 2012 год у нас уже разработана и будет реализовываться очень серьезная программа модернизации и строительства новых больниц», - сказал глава правительства и подчеркнул, что эта программа полностью обеспечена ресурсами.

Он подчеркнул, что подобных проектов в Украине будет реализовано много. «Поэтому посмотрим с этой «Больницей будущего». О ней много болтовни. Лет пять уже болтают. А я уже многократно говорил: не болтать надо, а рассмотреть вопрос, принять решение, и чтобы это решение было исполнено. Если мы это решение примем, то эта больница будет за год построена», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что в Киеве будет построен новый корпус «Охматдета».

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент «Детской больницы будущего» была заложена 16 марта 2006 года на территории клиники "Феофания" в Киеве.

Во время телемарафона "Детская больница будущего", проходившего 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

20 октября 2011 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Детской больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не выявлено.

4 ноября глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявила, что государство не будет достраивать Всеукраинский центр охраны здоровья матери и ребенка («Детская больница будущего»).

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что данный вопрос очень актуален для Украины, он зафиксирован в соответствующем проекте постановления ВР, однако сегодня государство не может взять на себя ответственность по завершению строительства. "Это не государственный и не правительственный проект. Хотя мы понимаем, как это необходимо, понимаем исключительную важность такой больницы для нашей страны", - подчеркнула она.

В свою очередь председатель правления фонда "Украина 3000" Александр МАКСИМЧУК заявил, что фонд без помощи государства не сможет достроить “Детскую больницу будущего”. “Своими силами однозначно мы построить больницу не сможем, потому что цена вопроса - 1,306 млрд. грн. Сколько у нас на счетах, вам известно. Поэтому в этом вопросе первую скрипку должно играть государство, заказчик. Мы до сих пор этого вопроса публично не поднимали, но теперь нам надо дать публичный ответ”, - сказал он.