«Наша Украина» снова подымает вопрос об отставке Табачника
Предложения для Гуманитарного совета
«Наша Украина» призывает Общественный гуманитарный совет при Президенте Украины рассмотреть сегодня вопрос отставки министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Гуманитарный совет должен поддержать требования украинской общественности, культурных и просветительских организаций и рекомендовать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ отправить в отставку министра образования, по инициативе которого начато переписывание учебников по истории, снижены требования к изучению украинского языка, разработан законопроект «О высшем образовании», который ограничивает равный доступ украинской молодежи к качественному образованию и нивелирует возможности честного, некоррупционного вступления в вузы.
Также партия «Наша Украина» призывает Гуманитарный совет высказать свою однозначную позицию по поводу действий властей, которые носят откровенно антигуманитарный и антиукраинский характер, в частности, не подписывать позорный закон, который ограничивает присутствие украинского продукта до 25% вещания в телерадиоэфире вместо 50%, существующего на сегодняшний день; рекомендовать своим членам Партии регионов в Верховной Раде отзывать антиукраинский по своему характеру законопроект «О принципах государственной языковой политики», которым целеустремленно нивелируется государственный статус украинского языка.
Гуманитарный совет, по мнению «Нашей Украины», должен обратиться в органы местного самоуправления с рекомендацией наложить мораторий на закрытие, выселение или расторжение договоров аренды с книжными магазинами, издательствами и другими заведениями культуры. «Необходимо прекратить эту распространенную позорную практику в стране, кричащими примерами которой являются попытки выселения общества «Просвита» в Одессе и захвата помещений хоровой капеллы имени Л. Ревуцкого и детского издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в Киеве», подчеркивает «Наша Украина».
«Мы знаем, что в составе Гуманитарного совета есть авторитетные и активные люди, деятели культуры, публичная позиция которых может повлиять на поведение нынешних властей. Мы убеждены, что Общественный гуманитарный совет обязан отреагировать на конкретные вызовы для украинской культуры сегодня, в частности те, которые создают своей необдуманной политикой нынешние власти, а не ограничиваться принятием очередных концепций и программ, большинство которых откровенно саботируется чиновниками», сказано в заявлении «Нашей Украины».
Как известно, заседание Гуманитарного совета начнется сегодня в 11.00.