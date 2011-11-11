«Наша Украина» снова подымает вопрос об отставке Табачника

«Наша Украина» призывает Общественный гуманитарный совет при Президенте Украины рассмотреть сегодня вопрос отставки министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Гуманитарный совет должен поддержать требования украинской общественности, культурных и просветительских организаций и рекомендовать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ отправить в отставку министра образования, по инициативе которого начато переписывание учебников по истории, снижены требования к изучению украинского языка, разработан законопроект «О высшем образовании», который ограничивает равный доступ украинской молодежи к качественному образованию и нивелирует возможности честного, некоррупционного вступления в вузы.

Также партия «Наша Украина» призывает Гуманитарный совет высказать свою однозначную позицию по поводу действий властей, которые носят откровенно антигуманитарный и антиукраинский характер, в частности, не подписывать позорный закон, который ограничивает присутствие украинского продукта до 25% вещания в телерадиоэфире вместо 50%, существующего на сегодняшний день; рекомендовать своим членам Партии регионов в Верховной Раде отзывать антиукраинский по своему характеру законопроект «О принципах государственной языковой политики», которым целеустремленно нивелируется государственный статус украинского языка.

Гуманитарный совет, по мнению «Нашей Украины», должен обратиться в органы местного самоуправления с рекомендацией наложить мораторий на закрытие, выселение или расторжение договоров аренды с книжными магазинами, издательствами и другими заведениями культуры. «Необходимо прекратить эту распространенную позорную практику в стране, кричащими примерами которой являются попытки выселения общества «Просвита» в Одессе и захвата помещений хоровой капеллы имени Л. Ревуцкого и детского издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в Киеве», подчеркивает «Наша Украина».

«Мы знаем, что в составе Гуманитарного совета есть авторитетные и активные люди, деятели культуры, публичная позиция которых может повлиять на поведение нынешних властей. Мы убеждены, что Общественный гуманитарный совет обязан отреагировать на конкретные вызовы для украинской культуры сегодня, в частности те, которые создают своей необдуманной политикой нынешние власти, а не ограничиваться принятием очередных концепций и программ, большинство которых откровенно саботируется чиновниками», сказано в заявлении «Нашей Украины».

Как известно, заседание Гуманитарного совета начнется сегодня в 11.00.