Милиция ищет хозяина забора возле Верховной Рады

В рамках расследования уголовного дела по факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов во время акции протеста 3 ноября возле парламента милиция устанавливает, кому принадлежит металлический забор возле центральных входов в здание Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве.

«Это комплексное уголовное дело, в котором также фигурирует эпизод со сносом забора», - сказали в управлении.

Как отметили в главке, милиция направила в Киевскую городскую государственную администрацию запрос, в котором просит предоставить данные, кому принадлежит забор, установленный вокруг парламента.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября возле Верховной Рады состоялась акция протеста «Вперед!», в которой приняли участие около тысячи лиц. Участники акции сломали металлический забор и ворвались во двор парламента, после этого их начали оттеснять бойцы спецподразделений милиции.

Главное управление МВД Украины в Киеве возбудило уголовное дело по факту совершения хулиганских действий и избиения участниками акции протеста сотрудников милиции.

Сегодня, 8 ноября, председатель гражданской организации «Наступ» Руслан СЕКЕЛА заявил, что милиция не имеет права возбуждать уголовное дело из-за сломанного 3 ноября участниками акций протеста забор вокруг здания Верховной Рады.

По словам Р.СЕКЕЛЫ, согласно законодательству Украины, любая архитектурная форма должна иметь заказчика, смету, проект, разрешение Киевской городской госадминистрации, архитекторов, санэпидемстанции. «Поскольку согласно Государственным строительным нормам, забор, имеющий больше метра, должен иметь проект. Тот забор, который стоит возле Верховной Рады, - это незаконная архитектурная форма, юридически его не существует», - заявил Р.СЕКЕЛА.