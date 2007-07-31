Мороз поддержал Литвина - они знают, к чему готовится Ющенко

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что команда Президента готовит масштабные фальсификации на досрочных парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, об этом заявил Александр МОРОЗ заявил в интервью газете «24», опубликованном сегодня.

«Я не думаю, что СПУ ждет поражение в случае, если досрочные выборы состоятся. Но то, что команда Президента готовится к масштабным фальсификациям, не вызывает сомнений», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, также глава государства пытается полностью захватить всю власть в стране. «Незаконная замена судей, давление на суды, назначения в местные администрации «проверенных людей» вопреки Конституции, гонения на социалистов и даже «бютовцев», демонстрируют истинные намерения Президента – захватить всю власть в стране. Заметьте, все это делает Президент, чьи полномочия, благодаря конституционной реформе, ограничены. Отдав предпочтение той команде, которая занимается исключительно фальсификацией и админресурсом, ЮЩЕНКО демонстрирует свое истинное отношение к избирателям, к закону, к другим субъектам выборов», - отметил А.МОРОЗ.

«Они готовятся не к выборам, а к подтасовке их результатов: тут Владимир ЛИТВИН прав. Как будет действовать лидер Народной партии, его дело, мы же постараемся добиться максимального соблюдения избирательного законодательства, которое должно остановить многие нарушения, в частности, голосования тех, кто работает за рубежом, как это было на выборах-2006» - подчеркнул А.МОРОЗ.