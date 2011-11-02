Название Львовского аэропорта предлагают выбрать из 3 вариантов

Промоцийный портал Львова VisitLviv.net начал голосование за название Львовского аэропорта на своей Facebook-страничке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, инициаторы голосования для начала предложили три варианта названия, которые в течение последнего времени предлагались разными сторонами, – короля Данилы Галицкого (предложение городского председателя Львова Андрея САДОВОГО), Иоанна Пинзеля (предложение нескольких десятков львовских деятелей культуры), Степана Бандеры (предложение партии ВО «Свобода»).

„Пользователи Интернета также могут добавлять свои варианты названия аэропорта, которые будут принимать полноценное участие в голосовании. В частности, среди вариантов, предложенных пользователями, наибольшее количество названий «Станислав Лем» и «Аэропорт «Львов», которые уже вышли на четвертое и пятое места, соответственно”, - информирует пресс-служба.

Координатор проекта VisitLviv.net Ярема ДУХ в комментарии агентству объяснил, почему для голосования выбрали именно платформу Facebook.

„Опрос в Facebook позволяет максимально избежать накручиваний и фальсификаций. Мы хотели, чтобы такое важное голосование было открытым, и за каждым голосом стоял конкретный человек. Мы понимаем, что окончательное решение за правительством, однако нам важно донести мнение наиболее активной части львовской общественности”, - отметил Я.ДУХ.