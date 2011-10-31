На донецкой шахте - авария: на поверхность вывели 105 горняков

Сегодня в Донецке на шахте «Трудовская» из-за аварии вентилятора главного проветривания на поверхность экстренно выведены 105 горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Вячеслава МОЛОФИЕНКО.

По его словам, сегодня в 6.47 на шахте «Трудовская» государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» (ДУЭК) внезапно остановился вентилятор главного проветривания. Под землей в момент аварии работали 105 шахтеров. Их начали оперативно выводить на поверхность.

В.МОЛОФИЕНКО отметил, что всех поднятых на-гора шахтеров сразу же направляли на обследование в медпункт предприятия. Жалоб на самочувствие от горняков пока не поступало.

Предварительной причиной остановки вентилятора главного проветривания на шахте называют проблемы с запуском двигателя. Резервный вентилятор, который сразу же после остановки основного пытались ввести в работу, также не запустился.

В.МОЛОФИЕНКО отметил, что на место уже прибыли специалисты энергопоставляющей компании, обслуживающей шахту, которые разбираются с причинами сбоев в электроснабжении.