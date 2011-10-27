Эксперт: чиновникам нужно научиться «работать с бизнесом быстро и слажено»

Порядка 80-90% инвестиционных программ в Киеве сейчас финансируется за счет государственного или городского бюджета.

Об этом заявил руководитель проектов международной консалтинговой компании BCG Сергей ПЕРАПЕЧКА в ходе круглого стола «За чей счет развивать столицу: за счет государства или частных инвесторов?», проведённого Институтом Горшенина совместно с Фондом «Эффективное управление».

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, по словам эксперта, порядок финансирования проектов в Киеве существенно отличается от практики, принятой на Западе. «На Западе только порядка 10-30% проектов финансируется за счет госсредств, остальная сумма – средства частного сектора», - отметил эксперт.

Кроме того, С.ПЕРАПЕЧКА проинформировал, что в основном, проекты, связанные с энерго-, тепло- и водоснабжением, финансируются за счет государственно-частного партнерства, а связанные с развитием транспортной инфраструктуры – дороги и развязки – оплачиваются за счет госбюджета. Также, по словам эксперта, все большей популярностью пользуются схемы софинансирования: в частности, в Киеве это проявляется в переходе от ЖЭКов к ОСББ - когда и граждане, и город вместе финансируют некоторые программы, например, ремонт подъездов, лифтов.

По мнению эксперта, рассматривая перспективу развития Киева на 10-15 лет, городу необходимо делать ставку на его экономическое развитие. «Мы говорим о том, что инвестиции сейчас важны и приоритетны, и для реализации Стратегии развития Киева необходимо освоить огромный объем инвестиций. Но нельзя забывать, что инвестиции – это не панацея», - утверждает С.ПЕРАПЕЧКА.

Он считает, что необходимо сформировать экономическую программу и работать над приоритетными направлениями, которые влияют на развитие столицы, а именно - над экономикой, занятостью и инновациями.

По мнению эксперта, чтобы успешно привлекать инвестиции в столицу, украинской власти нужно научиться работать с инвесторами. «Сейчас в Киеве и в Украине существует серьезная проблема – недоверие инвесторов, и это доверие нужно вернуть», - заявил эксперт, добавив: чиновникам нужно научиться «работать с бизнесом быстро и слажено». «Киеву нужно подтвердить свое намерение привлекать серьезные инвестиции, для этого нужно выделить 3-5 серьезных проектов и отработать на них схему работы с инвесторами. Чтобы нам было о чем говорить с бизнесом», - отметил С.ПЕРАПЕЧКА.