В Одессе отключили единственный оппозиционный телеканал

Народный депутат от «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ направил на имя генерального прокурора Виктора ПШОНКИ депутатский запрос, в котором просит проверить законность отключения от эфира телерадиокомпании «Круг» в городе Одесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», А.ПАРУБИЙ также просит принять соответствующие меры прокурорского реагирования для защиты прав трудового коллектива ТРК «Круг» и телезрителей.

В запросе народного депутата отмечается, что 18 октября этого года в кабельных сетях операторов «Черное море» и «Бриз», которые ретранслируют сигнал жителям Одессы, проживающим в Суворовском и Киевском районах города, исчез сигнал единственной в городе оппозиционной телерадиокомпании «Круг».

«Операторы «Черное море» и «Бриз» в ответ на звонки обеспокоенных зрителей сообщают, что отключение от эфира произошло из-за невыполнения оппозиционной телекомпанией принятых на себя обязательств перед кабельными операторами, что не соответствует действительности, поскольку оплата услуг, предоставляемых кабельными операторами, в сетях которых транслируется ТРК «Круг», всегда вносилась своевременно и в полном объеме», - сказано в запросе.