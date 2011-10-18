Попов предупредил подчиненных, что до конца недели тепло должно быть везде

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ поручил руководителям районов и соответствующих служб города до конца недели решить все технические проблемы с подачей тепла в квартиры киевлян.

Как сообщает пресс-служба КГГА, больше всего домов, где существуют проблемы с теплоснабжением, в Шевченковском, Святошинском и Соломенском районах. Кроме того, есть проблемы с подачей тепла в двух больницах и четырех детских учебных заведениях.

По данным КГГА, к отоплению на сегодняшний день подключено 99,1% жилого фонда столицы. Но остаются технические проблемы с подачей тепла в отдельные квартиры и стояки. Их должны ликвидировать районные власти и ЖЭКи.

«За подачу тепла в квартиры киевлян персональную ответственность несут председатели районов. Я дал им семь дней на исправление ситуации. До конца недели во всех домах должно быть тепло», – отметил А.ПОПОВ.