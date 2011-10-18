В Национальной филармонии концерт к 200-летию Листа

Во вторник, 25 октября, в 19.00 в Национальной филармонии Украины состоится концерт к 200-летию со дня рождения венгерского композитора и пианиста Ференца Листа (1811-1886). Дата входит в календарь памятных дат ЮНЕСКО и празднуется во всем мире.

Концерт состоится при поддержке Фонда Влады ПРОКАЕВОЙ «Одаренные дети – будущее Украины».

Фонд Влады Прокаевой традиционно поддерживает молодые таланты и уже не в первый раз проводит музыкальные вечера с лучших залах столицы. В декабре минувшего года состоялся концерт, приуроченный к годовщине со дня рождения Фредерика Шопена, 25 октября 2011 года почитатели классической музыки насладятся лучшими произведениями Ф.Листа.

Ф.Лист по праву считается одним из величайших пианистов XIX века. До сих пор его виртуозность остается ориентиром для современных пианистов, а произведения – вершинами фортепианной виртуозности. Как композитор Ф.Лист сделал массу открытий в области гармонии, мелодики, формы и фактуры. Создал новые инструментальные жанры – рапсодия и симфоническая поэма. Ф.Лист верил в силу искусства, которое может влиять на огромные массы людей, бороться со злом.

Симфонический оркестр Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Н.В.Лысенко.

Дирижер – заслуженный артист Украины Сергей СОЛОНЬКО.

Солисты – лауреаты междурядных конкурсов, ученики школы им. Н. Лысенко.

Концерт состоится в Колонном зале имени Н.Лысенко Национальной филармонии Украины.

Стоимость билетов 20-70 грн.