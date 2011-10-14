Азаров считает позором переименование улицы Мира в улицу имени «Нахтигаль»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает позором для страны переименование улицы Мира в улицу им. батальона «Нахтигаль» во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи в Умани со спасенной от расстрела евреев в 1941 году в Черкасской области Ольгой ДРУЗГАЛЬСКОЙ (настоящее имя - Нина ЛЕВЕНБЕРГ).

«Я вот буквально день назад читал, что в одном из районов Львовской области рада переименовала улицу Мира в улицу эсэсовского батальона «Нахтигаль». Меня это так потрясло. Чтобы в нашей стране такое было возможно, трудно себе представить», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, он поинтересовался, кто голосовал за такое решение. «Оказывается, фракция «БЮТ-Батькивщина». Это что, нормально? Мы зададим вопрос вообще Европе. Вот они сейчас очень активно, скажем, некоторых представителей поддерживают. Они поддерживают такую политику партии «Батьківщина»? Это цинично», - считает премьер-министр.

Н.АЗАРОВ отметил, что Нюрнбергский трибунал признал эсэсовские организации преступными, и их преступления невозможно забыть.

По данным СМИ, недавно в селе Райлив Стрыйского района Львовской области сельсовет принял решение о переименовании улицы Мира в улицу Воинов батальона "Нахтигаль".

Инициировал переименование улицы депутат Стрыйского райсовета, представитель ВО "Свобода" Марьян БЕРЕЗДЕЦКИЙ.

В статье, посвященной теме "Нахтигаль", кандидат исторических наук, экс-директор архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ отмечал, что создание «Нахтигаля» было результатом реализации политики Организации украинских националистов, направленной на подготовку собственных военных кадров. Договоренности о формировании украинского легиона в немецкой армии были достигнуты на переговорах с военной разведкой Абвером в феврале 1941 года. Мобилизацией в легион занимались руководители ОУН, которые сформировали его из членов своей организации, проживавших в то время в оккупированной немцами Польше. Мобилизованных оуновцев разделили на две части, которые в украинских документах фигурируют как дружины украинских националистов (группы «Север» и «Юг»), в документах Абвера они получили кодовые названия «Специальный отдел «Нахтигаль» и «Организация «Роланд».

Сотрудники «Нахтигаля» проходили обучение в подготовительных лагерях Абвера на территории генерального губернаторства. Завершалась подготовка в военном лагере в Нойгаммере вместе с первым батальоном спецполка абвера «Бранденбург 800». Батальон «Роланд» формировался в Вене, а военная подготовка проходила в учебном лагере «Зауберсдорф».

16 октября 1941 году украинские старшины батальонов «Нахтигаль» и «Роланд» приняли обращение к немецкому командованию и руководству Рейха «Меморандум українського Легіону». В документе содержались требования восстановить провозглашенную независимость Украины, освободить арестованных членов ОУН, обеспечить материально членов семей бойцов Легиона, украинизировать весь командный состав Легиона и направить его на борьбу с большевиками, не требовать от участников Легиона принимать присягу на верность Германии, в случае продолжения службы предоставить возможность каждому бойцу подписать индивидуальный контракт сроком на один год.

Ответом стало переформирование в часть охранной полиции и подписание индивидуальных контрактов на год службы.

Подразделениям «Нахтигаля» в городах было также поручено охранять местную немецкую администрацию. В конце ноября 1942 года во избежание дальнейших потерь офицеры-украинцы решили максимально ограничить активное участие батальона в немецких военных акциях.

1 декабря 1942 года бойцы батальона «Нахтигаль» отказались продлевать контракт с немцами, из-за чего многие из них, особенно старшины, были арестованы. Некоторым, среди них и главному командиру УПА Роману Шухевичу, удалось бежать из-под стражи. Со временем многие воины батальона влились в Украинскую повстанческую армию, где, как хорошо обученные солдаты, занимали командные должности. В рядах этой армии, защищая украинское население, они боролись со своими бывшими союзниками - немцами.

*** О.ДРУЗГАЛЬСКАЯ (Н.ЛЕВЕНБЕРГ) родилась в Тальном Черкасской области. В 1941 году, во время расстрела евреев в этом поселке, ей удалось спастись: ее выкопали из могилы двое мальчиков и ее спасли другие люди.

О.ДРУЗГАЛЬСКАЯ обратилась за помощью к премьеру Н.АЗАРОВУ с просьбой об улучшении ее бытовых условий.