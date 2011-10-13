Обнародован текст приговора Тимошенко

На сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины обнародован текст приговора, который судья Печерского районного суда г. Киева Родион КИРЕЕВ вынес по так называемому “газовому делу” против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и который был объявлен 11 октября с.г.

Текст приговора по делу №1-657/11 изложен на 28 страницах, в соответствии с определенными требованиями законодательства относительно обнародования судебных решений, то есть вместо фамилий участников рассмотрения проставлено ЛИЦО-1, ЛИЦО-2 и т. п.

Ознакомиться с текстом приговора можно здесь.

Кроме того, на сайте Единого государственного реестра также обнародованы тексты еще трех постановлений, которые судья Р.КИРЕЕВ вынес по этому делу 11 октября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без права занимать государственные должности на протяжении трех лет.

Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации ущерба, нанесенного компании вследствие подписания газовых контрактов в январе 2009 года, в сумме 1,516 млрд. грн.

Справка УНИАН. 11 апреля в 2011 г. Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины 15 томов дела относительно газовых соглашений 2009 года. В тот же день старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Александр НЕЧВОГЛОД вынес постановление о возбуждении в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти и служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).

Государственное обвинение просило суд назначить Ю.ТИМОШЕНКО наказание в виде семи лет лишения свободы с запрещением на протяжении трех лет занимать государственные должности.

Судебный процесс начался 24 июня 2011 г., Ю.ТИМОШЕНКО с 5 августа содержится в Лукьяновском СИЗО.

Защита ТИМОШЕНКО уже заявила о намерении обжаловать решение Печерского суда в Апелляционном суде на протяжении 15 дней.