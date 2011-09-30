Янукович встречается с Баррозу

В Варшаве началась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и председателем Совета Евросоюза Германом Ван РОМПЕЕМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встреча проходит в здании Канцелярии председателя Совета министров Польши, где сегодня состоятся пленарные сессии саммита Инициативы «Восточное партнерство».

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Варшаве для участия в саммите «Восточного партнерства».