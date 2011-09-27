Гриценко: Под лозунгами либерализации несколько семей скупят всю землю

Земельную реформу можно проводить, лишь когда люди доверяют власти, считает лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО.

На пресс-конференции в Херсоне он заявил, что выступает категорически против планов власти вести рынок земли с 1 января 2012 года.

«Несколько семей скупят более 40 млн. гектаров. Эти люди не имеют ни малейшего отношения к селу, сельскохозяйственному производству, искренне верят, что хлеб растет в супермаркете, не знают, как живут крестьяне – им это по барабану», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, если рынок земли будет веден, делки заработают миллиарды, а страна потеряет стратегический ресурс и возможность поднять село.

В случае принятия закона А.ГРИЦЕНКО призывает в любом случае не продавать землю, хотя предупреждает – выдержать давление будет непросто.

«По селам, как в начале 90-х, будут ходить пацаны в костюмах «адидас» с битами и паяльниками, - отметил он. - Пальцы в двери – отдавай, бабка, землю».

А.ГРИЦЕНКО отметил, что свыше 70% украинцев не воспринимают такую «реформу». «Это показывают все социологические опросы. Даже на парламентских слушаниях, которые проводились 23 марта, из 40 выступающих лишь одни был за земельную реформу, и тот – представитель правительства», - сказал он.

В то же время лидер «Гражданской позиции» согласен, что украинское село нуждается в реформах.

«Но это нужно делать через другие механизмы, - считает он. - Вводить долгосрочную аренду, хоть на 100 лет, с правом залога этой аренды. Дать право получить в банке кредит под аренду земли, а не под будущий урожай, которого может вообще не быть».

По его словам, “так называемая либерализация рынка земли, частная собственность повторит приватизацию”. «Нам рассказывали, что все станут владельцами, будут жить на дивиденды. Кто-то их получает? Несколько семей скупили всю промышленность, часть из которой убили, люди потеряли работу. С земельной реформой будет то же самое», - убежден лидер «Гражданской позиции».