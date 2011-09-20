"Батькивщина" и КСД заявляют о поддержке акций протеста

Партия "Батькивщина" и Комитет сопротивления диктатуре заявляют о поддержке акций протеста против антисоциальных решений власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении президиума политсовета партии «Батькивщина».

«ЯНУКОВИЧ продолжает жесткое антисоциальное наступление вместо того, чтобы «улучшать жизнь украинцев уже сегодня». Еще не высохли чернила на его подписи под законом о повышении пенсионного возраста и стажа, а на подходе еще один антинародный закон», - отмечается в заявлении.

Как напоминают в «Батькивщине», провластное парламентское большинство планирует принять решение, которым лишает заслуженных льгот десятки категорий людей: участников и детей войны, чернобыльцев, афганцев, жертв нацистских преследований, работников медицины и образования, шахтеров.

В партии убеждены, что «это является составляющей политического курса построенного в Украине режима, суть которого – богатые должны стать еще богаче, а бедные еще беднее». «Стоит напомнить, что, отбирая через отмену льгот последнюю копейку у самых обездоленных, они разворовывают миллиарды из государственного бюджета, покупают себе золотые унитазы, строят вертолетные площадки и роскошные дворцы», - говорится в заявлении.

««Батькивщина» считает, что сегодняшние события у стен Верховной Рады, попытки митингующих афганцев и чернобыльцев прорвать кордоны милиции продемонстрировали, что «украинский народ не испугался развязанных в Украине репрессий и не стал на колени перед преступниками».

"Партия "Батькивщина" и ее фракция в Верховной Раде солидарны с теми, кто проявил неравнодушие и несогласие с наступлением власти на социально-экономические права. "Батькивщина" вместе с Комитетом сопротивления диктатуре поддерживает и инициирует дальнейшие акции протеста с целью не допустить принятия антинародных решений власти. Только объединив усилия десятков и сотен тысяч настоящих патриотов и граждан, мы получим шанс остановить эту преступную власть", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, представители афганских организаций, которые пикетировали Верховную Раду, пытались прорваться в здание парламента.

В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.

Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.