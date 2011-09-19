Профессор из Канады: евроинтеграцию невозможно совместить с «путинизмом»

Западные журналисты увидели в Украине неслыханный прецедент верховенства произвола над правосудием и не исключают жестких санкций.

Об этом они заявили интернет-изданию «Політична думка», комментируя возможность дальнейших шагов Запада после жестких заявлений по поводу состояния демократии в Украине и проблем с правосудием, а также возможные последствия осуждения экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, как отметил журналист The New York Times Эндрю КРАМЕР, в прошлом Запад имел опасения, что, оттолкнув Украину, ее тем самым вынудят сближаться с Россией. Однако после примера с Беларусью существует достоверность, что Запад уже не будет колебаться, не будет принимать участия в торгах и, безусловно, будет применять средства давления.

«Аналогия с Беларусью прямая - ведь и там, и там лидеры стран арестовывают лидеров оппозиции», - отметил журналист.

Вместе с тем журналист Focus Борис РАЙТШУСТЕР высказал мнение, что европейское сообщество не отважится на слишком решительные шаги в отношении украинских властей. «Я представляю немецкое издание в Москве и наблюдаю за ситуацией с ХОДОРКОВСКИМ. В этом случае тоже никогда не предпринимались конкретные шаги со стороны Запада. Опыт показывает, что наши политики (Германия-Россия), к сожалению, настолько прагматичны, что деловые отношения для них принципиальнее и выше прав человека», - отметил он.

Однако, добавил Б.РАЙТШУСТЕР, это не значит, что в отношении Украины не будет давления. «Я, по крайней мере. надеюсь, что ситуация, созданная ЯНУКОВИЧЕМ, так не пройдет. И нужно применять санкции не к стране, а к ЯНУКОВИЧУ и его команде. Однако правовые государства, каковыми являются страны ЕС, не могут применять санкции лично к ЯНУКОВИЧУ, поскольку согласно нормам правового государства трудно доказать, что ЯНУКОВИЧ причастен (к тому, что делается в суде)», - сказал журналист.

«Поэтому получается, что те, кто нарушают принципы правового государства у себя дома, сидят у себя дома и защищаются этим принципом в другой стране. На сей раз на Западе. Но мы не должны переступать через эти принципы. Другое дело, что можно применить санкции к судье и причастным к возбуждению дела против ТИМОШЕНКО на примере прецедента с "делом Магницкого", когда американцы составили список тех, кого они не впускают в свою страну и блокируют счета из-за грубых нарушений закона», - отметил Б.РАЙТШУСТЕР.

При этом он подчеркнул, что ситуация вокруг Ю.ТИМОШЕНКО его огорчает. «Независимо от того, как к ней относятся как к политику, выглядит абсолютной дикостью, что в 21 веке так обращаются с политической оппозицией. Это напоминает скорее татаро-монгольские традиции, чем европейские. Это неслыханный прецедент верховенства произвола над законом и правосудием», - подчеркнул Б.РАЙТШУСТЕР.

В свою очередь журналист Newsweek, The Daily Beast Анна НЕМЦОВА считает, что у Украины до сих пор нет четкой позиции по поводу того, какой путь она выбирает, демократический или авторитарный. «С одной стороны, в стране есть активное гражданское общество и свободная пресса, с другой мы видим дикие, грубые нарушения прав человека в суде, мстительные меры власти к оппозиции», - отметила она.

По ее словам, последние события в Украине, связанные с арестом лидеров оппозиции, шокировали как журналистов, так и дипломатическое сообщество.

«Ситуация в Украине выглядит хаотически отчаянной, что может нехорошо отразиться на жизни народа Украины. В случае, если Европа отвернется от Украины, экономические условия ухудшатся, население, следовательно, может вновь восстать - синдром революции не проходит мимо в таких неблагоприятных условиях», - отметила А.НЕМЦОВА.

Между тем старший научный сотрудник кафедры украиноведения в Университете Торонто, автор многих статей об Украине, профессор Тарас КУЗЬО выразил убеждение, что внешняя политика Банковой заходит в тупик. По его мнению, Европейский Союз разделился по поводу того, что делать с Украиной.

«Проукраинское лобби во главе с Польшей пытается убедить руководство ЕС завершить переговоры с Украиной до конца своего председательства в декабре этого года. В прошлый викенд Брюссель и Вашингтон совместно предупредили украинскую власть по поводу возможных последствий осуждения Юлии ТИМОШЕНКО, хотя Банковая надеялась посадить ее в тюрьму и, в то же время, подписать соглашение о зоне свободной торговли. Другими словами, они до сих пор не поняли того, что европейскую интеграцию невозможно совместить с «путинизмом», - сказал Т.КУЗЬО.

По его словам, у Банковой есть время, чтобы решить, что делать с Ю.ТИМОШЕНКО, до 27 сентября – за два дня до проведения саммита «Восточного партнерства» в Варшаве. ЕС надеется, что Банковая освободит Ю.ТИМОШЕНКО и, соответственно, переговоры придут к своему логическому завершению в декабре, отметил эксперт.

По мнению Т.КУЗЬО, если Банковая решит амнистировать Ю.ТИМОШЕНКО, проблема не будет решена, и переговоры не будут завершены своевременно. «Требование ЕС к ЯНУКОВИЧУ, равно как и к ЛУКАШЕНКО, заключается в том, чтобы не только освободить, но и реабилитировать политических узников (то есть снять с них судимости). Таким образом, Банковая предстала перед дилеммой, ведь успешное завершение переговоров зависит от того, будет ли снято обвинение и судимости с ТИМОШЕНКО и других оппозиционных лидеров», - сказал эксперт.

Он отметил, что эти требования ЕС к Украине и Беларуси имеют целью гарантировать участие бывших политических узников в предстоящих выборах. Если они не будут иметь возможности принимать участие в выборах, Запад не признает эти выборы честными.

«Как Президенту Януковичу объяснить своей Партии регионов, что обвинения против ТИМОШЕНКО сфабрикованы? В этом заключаются препятствия, которые Банковая должна преодолеть на пути к Европе. Однако даже если ей это удастся, все может испортить процесс ратификации соглашения Европейским парламентом и 27 странами-членами ЕС», - сказал Т.КУЗЬО, подчеркнув, что лидеры 17 из 27 этих стран являются членами партий, которые входят в состав Европейской народной партии, ассоциированным членом которой является «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО. «И Европейский парламент, и любая из 27 стран-членов ЕС может остановить весь процесс ратификации», - предостерег эксперт.