Азаров: у настоящего ученого особое строение мозга

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что украинские студенты, которые будут учится в иностранных вузах, перенесут европейский опыт развития науки в нашу страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи со студентами украинских вузов, которые отправляются на учебу за границу.

Обращаясь к студентам, Н.АЗАРОВ сказал: «Вы вернетесь в нашу страну и будете знать, чем живет сегодня европейская наука».

«Я в науке много лет работал. Думаю, что важно создать систему материальных стимулов (для работы ученых - УНИАН). Но наука движется не на материальных стимулах. Наверное, настоящий ученый имеет особое строение мозга и особое строение психики. И никакими материальными стимулами его невозможно создать. Это особый настрой», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал сожаление, что в Украине до настоящего времени нет «ни одного современного лауреата Нобелевской премии».

Премьер-министр подчеркнул, что начатая в этом году программа по обучению лучших украинских студентов в зарубежных вузах будет реализоваться и в дальнейшем.

По словам Н.АЗАРОВА, обучение студентов за рубежом связано не с тем, что украинские вузы дают плохую подготовку, а необходимостью украинских вузов выйти в Европу.

Общаясь со студентами, глава правительства рассказал им о том, что в 1980 году был направлен на стажировку в Бохумский университет в Западной Германии. По словам Н.АЗАРОВА, во время стажировки он понял, что тогдашняя подготовка ученых в СССР была не хуже, чем в западных странах.

Н.АЗАРОВ призвал студентов помнить об этом, и подчеркнул, что, несмотря на отставание в вопросе материально-технического оснащения, украинская наука не потеряла свой потенциал.

Всего, по словам министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА, который также участвовал на встрече со студентами, в конкурсе на обучение за рубежом приняли участие около 500 человек, из них были отобраны 142 лучших студента из разных регионов Украины.