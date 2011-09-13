ПР не пугают «партии лилипутов» и возможность шантажа в ВР?

Партия регионов не заинтересована в повышении проходного барьера на выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина заявил народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ.

«Партия регионов не заинтересована в повышении проходного барьера», - сказал он.

Тем не менее, по словам депутата, существует опасность прихода в парламент «партий лилипутов», которые после получения мандатов займутся «политическим шантажом».

В то же время М.ЛУЦКИЙ отметил, что авторы изменений в избирательное законодательство ожидают решения Венецианской комиссии. Он также выразил уверенность в том, что новый избирательный принцип, который предлагается по формуле «50 на 50», будет реализован.

На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать принятия нового избирательного закона до 28 октября, М.ЛУЦКИЙ ответил: «Да, да, абсолютно точно».

При этом он скептически отнесся к избранию народных депутатов по открытым спискам, поскольку, по мнению М.ЛУЦКОГО, в таком случае страна будет жить в ситуации постоянных судебных обжалований результатов выборов.