Азаров: у нас не было другого выбора
О газе, России и демкратических ценностях
Премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что аренда базы Черноморского флота РФ в Севастополе была продлена потому, что у Украины не было другого выбора.
Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает сайт Партии регионов.
«Казна была пуста, положение хуже, чем у Греции сегодня, сотрудничество с МВФ прервано. В этих условиях мы не могли позволить себе финансировать повышение тарифов, навязанное нам в рамках соглашения, подписанного Ю.Тимошенко. Тогда мы обратились к российским властям, и было найдено это решение.
Сегодня мы подтверждаем свою приверженность партнерским отношениям с Россией, с которой нас связывает общая история и по отношению к которой мы никогда не проводили враждебную политику.
Но я повторяю, что наш путь к евроинтеграции - это наш стратегический выбор. Мы разделяем демократические ценности Европы. Они - гарантия стабильного развития Украины», - подытожил Николай Азаров.