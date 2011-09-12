Госсекретарь США и Верховный представитель ЕС написали Януковичу

Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Кэтрин ЭШТОН и Государственный секретарь США Хиллари Клинтон написали письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором выразили обеспокоенность в связи с арестом бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает Reuters.

«Это было частное письмо», - сказал в Брюсселе пресс-секретарь К.ЭШТОН Майкл МЕНН.

В то же время, по данным агентства, дипломат из Брюсселя, знакомый с текстом письма, заявил: «Я думаю, будет справедливо сказать, что в письме выражается обеспокоенность относительно состояния демократии в Украине, и при этом особое внимание уделяется аресту Юлии ТИМОШЕНКО, который вызывает обеспокоенность».

Источник также сообщил, что ЕС и США выразили свою готовность помогать Украине в построении крепкой и процветающей демократии, где верховенство закона является высшей ценностью.

«В письме также выражается обеспокоенность по поводу политически мотивированных дел в целом и говорится, что такие действия могут повредить репутации ЯНУКОВИЧА», - сказал источник, добавив, что в письме В.ЯНУКОВИЧА призывают вмешаться в эти судебные процессы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Родион КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что сторона защиты просила дать время подсудимой для подготовки к судебным прениям. Вместе с тем, защита заявляет, что не просила такого длительного перерыва - им вполне хватило бы 5 дней.

Также напомним, что 8 сентября Р.КИРЕЕВ в ходе заседания объявил, что суд завершил судебное следствие и переходит к судебным прениям, которые были запланированы на 12 сентября. Защита попросила время для подготовки, и им выделили один день - 9 сентября. Ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что если им не дадут срок для подготовки к прениям, она вообще откажется от участия в них.