Оппозиция хочет уволить Литвина

На заседании Комитета сопротивления диктатуре принято решение инициировать отставку Владимира ЛИТВИНА с должности председателя Верховной Рады Украины из-за нарушений при одобрении законопроекта № 9127 "О гарантиях государства по выполнению судебных решений".

Об этом сообщил член Комитета сопротивления диктатуре, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО.

«В прошлую пятницу в первом чтении принят законопроект, который фактически ликвидирует все льготы для 16-ти категорий населения. Начиная с ветеранов, инвалидов, чернобыльцев и до врачей и учителей. Вместо того, чтобы вынести законопроект на общественное обсуждение, услышать правду и откорректировать свои действия, его не дали обсудить даже в комитетах», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он уточнил, что резонансный законопроект был направлен В.ЛИТВИНЫМ только в Комитет по вопросам правосудия под руководством Сергея КИВАЛОВА, который вынес положительное решение.

«Комитет сопротивления диктатуре видит в таких действиях ЛИТВИНА сознательное нарушение законодательства Украины», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО и добавил, что проект постановления об отставке спикера будет в ближайшее время зарегистрирован в парламенте.

Кроме того, на заседании Комитета сопротивления диктатуре принято решение организовать пикетирование Верховной Рады в день, когда законопроект № 9217 будет рассматриваться на повторном чтении в парламенте.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений".

За данное решение проголосовали 246 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также данным законопроектом предусматриваются изменения по ряду социальных льгот для разных категорий населения. Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Также в законопроекте предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также для лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

Данный законопроект утром, 9 сентября, не был включен в повестку дня, но его включили с голоса, заверив, что этот документ был рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам правосудия (возглавляет народный депутат Украины из фракции Партии регионов С.КИВАЛОВ – УНИАН).

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей СОБОЛЕВ заявил, что депутаты на такое заседание не приглашались и что заседания не было.

Правительство и комитет предлагали рассмотреть данный законопроект в первом чтении и в целом как закон, но благодаря протестам оппозиционеров он принят только в первом чтении.