Официальный Минск пригласили на форум «Восточного партнерства»

Председательствующая в ЕС Польша пригласила заместителя министра экономики Беларуси Антона КУДАСОВА на Первый бизнес-форум "Восточного партнерства", которое пройдет 30 сентября в Сопоте параллельно с официальным саммитом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Беларуси.

"Польская сторона направила приглашения на данное мероприятие представителям белорусских организаций, компаний различных секторов экономики, предпринимателям и государственной администрации, в т. ч. заместителю министра экономики РБ А.КУДАСОВУ", - говорится в сообщении польского посольства.

Организаторами форума являются МИД Польши, польская конфедерация частных работодателей Lewiatan и конфедерация европейского бизнеса BusinessEurope. Цель мероприятия — разработка и предоставление рекомендаций бизнес-сообщества по вопросам направлений развития "Восточного партнерства" в сфере экономики, а также активизация бизнес-сообщества в странах-участницах партнерства, выступающих за экономическую интеграцию с Евросоюзом.

В бизнес-форуме примут участие несколько сотен участников из стран "Восточного партнерства" и Европейского Союза: инвесторы и предприниматели, менеджеры, представители организаций предпринимателей и работодателей, представители правительств и Еврокомиссии, а также эксперты-экономисты.

Принять участие в форуме были приглашены министры или вице-министры экономики Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

В панельной дискуссии по итогам форума планируется участие премьер-министра Польши Дональда ТУСКА, председателя Совета Европы Германа ван РОМПЕЯ, а также комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ.

Кроме того, планируется участие председателя Европейского парламента Ежи БУЗЕКА и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, программа ЕС «Восточное партнерство» была учреждена в мае 2009 года. Эта программа направлена на усиление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

Очередной саммит «Восточного партнерства» состоится 29-30 сентября в Варшаве.