Супруг Бурджанадзе намерен просить убежище в одной из стран Европы

Супруг лидера грузинской оппозиции Нино БУРДЖАНАДЗЕ, бывший начальник погранполиции Грузии Бадри БИЦАДЗЕ, заочно приговоренный к тюремному заключению, намерен просить в одной из стран Европы политическое убежище

Как сообщает Газета.ру об этом Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявила в интервью грузинской газете «Резонанси».

«Мы работаем над этим вопросом, Бадри обратится к одной из стран Европы с такой просьбой, и думаю, что просьба будет удовлетворена», - сказала она.

В тоже время Н.БУРДЖАНАДЗЕ не сообщила, в какой именно стране сейчас находится ее муж: «Я поддерживаю контакт с Бадри, недавно видела его и имела беседу, но не скажу, где была эта встреча и о чем мы говорили».

Как сообщалось, 19 августа Тбилисский городской суд заочно приговорил Б.БИЦАДЗЕ к пяти с половиной годам тюремного заключения за подготовку участников манифестации к нападениям на полицию во время акций протеста в конце мая.

Местонахождение Б.БИЦАДЗЕ неизвестно. Предположительно, после майских событий он покинул Грузию.