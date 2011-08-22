Власти Запорожья демонтируют памятник «Жертвам Голодомора и сталинизма»?

Памятный знак «Жертвам Голодомора и сталинизма», который находится в Запорожье, почти полностью демонтирован коммунальным предприятием города «Титан».

Об этом сообщили УНИАН в Общественной Инициативе "Обновление страны".

В организации рассказывают, что власти объясняют свои действия тем, что сооружение находится в плохом техническом состоянии.

В ответ на обращение представителей Общественной инициативы «Обновление страны», ЗОГМО «Небо» и инициативы «Национальная память» исполком Запорожского городского совета направил письма, в котором подчеркнул, что общая стоимость ремонта памятника составляет 49,4 тыс. грн. Но источник финансирования до сих пор неизвестен, поэтому сейчас судьба памятника неопределенная.

В то же время, в "Обновлении страны" сомневаются, что речь идет именно о реконструкции, а не демонтаже памятника. «То, что происходит с памятником «Жертвам Голодомора» очень трудно назвать реконструкцией. В действительности это демонтаж, ведь городская власть четко ответила, что реконструкция начнется только после того, как найдется источник финансирования. Это позор для нашего областного центра», - заявил координатор ОИ «Обновление страны» в Запорожье Дмитрий ХАРЬКОВ.

Также он сообщил, что в ближайшее время общественная инициатива «Обновление страны» и «Национальная память» планируют развернуть кампанию по сбору денег, необходимых для проведения ремонтных работ.

В организации напоминают, что в соответствии со ст. 3 Закона Украины о Голодоморе 1932-1933 годов органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями обязаны: принимать участие в формировании и реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украинского народа; способствовать консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания и культуры, распространению информации о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине среди граждан Украины и мировой общественности, обеспечивать изучение трагедии Голодомора в учебных заведениях Украины; принимать меры по увековечению памяти жертв и пострадавших от Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в том числе сооружению в населенных пунктах мемориалов памяти и установлению памятных знаков жертвам Голодомора.