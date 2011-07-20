Защита Тимошенко провела эксперимент с уголовным делом

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что уголовное дело против его подзащитной уже насчитывает 16 томов, среди которых 15 томов – материалы досудебного следствия и один, – материалы по результатам судебного разбирательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам во время публичного эксперимента на скорость чтения.

С.ВЛАСЕНКО прочитал вслух одно из ходатайств, которое было заявлено на предыдущих судебных заседаниях защитой Ю.ТИМОШЕНКО. По результатам этого эксперимента оказалось, что адвокат может прочитать одну страницу за 3 минуты 21 секунду.

«Таким образом, для того чтобы прочитать хотя бы 4 тысячи страниц, необходимо 12 тысяч минут, то есть 200 часов. Если учитывать 8-часовой рабочий день, то на ознакомление с материалами дела необходимо минимум 25 рабочих дней», - отметил он.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнул, что этот эксперимент касался только скорости чтения, однако адвокатам нужно не только прочитать материалы, но и проанализировать их, сверить протоколы допросов свидетелей, проконсультироваться со специалистами по поводу экспертиз, приобщенных к уголовному делу, а также подготовить мотивированные ходатайства.

Сегодня в офисе партии «Батькивщина» журналистам продемонстрировали, как защитники Ю.ТИМОШЕНКО знакомятся с материалами уголовного дела. Сначала в эксперименте принимали участие только Николай СЕРЫЙ, Николай ТИТАРЕНКО, который уже не представляет интересы Ю.ТИМОШЕНКО непосредственно на заседаниях суда, а также Сергей ВЛАСЕНКО, который 15 июля был отстранен от защиты экс-премьера в суде.

Александр ПЛАХОТНЮК позже приобщился к этому эксперименту, поскольку утром занимался другим делом, в котором он также представляет адвокатские услуги.

Как сообщал УНИАН, 18 июля судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбужденному по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания.

В то же время суд разрешил привлечь к защите Ю.ТИМОШЕНКО новых адвокатов – Н.СЕРОГО и А.ПЛАХОТНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты требовали от суда предоставить им два месяца для ознакомления с материалами уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года, но суд предоставил им всего три дня – до 22 июля.