Янукович в Крыму встретился с Козаком

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил украинской железной дороге обеспечить максимально комфортный и качественный уровень обслуживания пассажиров.

Соответствующее поручение Президент Украины дал генеральному директору Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Владимиру КОЗАКУ во время встречи в Крыму.

«Была поставлена задача: сделать все, чтобы уменьшить расходы по пассажирским перевозкам, и при этом обеспечить в полном объеме комфортную и качественную перевозку пассажиров», – сказал гендиректор «Укрзалізниці» после встречи с Президентом Украины.

Глава государства, по словам В.КОЗАКА, также поставил перед железнодорожниками задачу максимально обеспечить все потребности предприятий в перевозке грузов. В ближайшее время на выполнение поручения Президента Украины будет разработана соответствующая программа, отметил он.

«Экономика страны должна работать, и железнодорожный транспорт не должен быть сдерживающим фактором в этом процессе. В частности, необходимо разработать программу относительно обновления подвижного состава – локомотивов и вагонов «Укрзалізниці», – сказал В.КОЗАК.