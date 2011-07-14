Суд над Луценко снимать запретили
10:39, 14 июля 2011Политика
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До вынесения приговора
|Юрий Луценко
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий на процессе судья Сергей ВОВК.
Суд обосновал такую позицию тем, что по делу будут допрашиваться свидетели, а также рассматриваться материалы, которые содержат секретную информацию.
Доводы адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО и его самого о том, что эта секретная информация содержится лишь на 4-х страницах, во внимание приняты не были.
В заседании объявлен 15-минутный технический перерыв для того, чтобы телеоператоры покинули зал.
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