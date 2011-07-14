Суд над Луценко снимать запретили

Печерский районный суд Киева запретил фото-, аудио- и видеофиксацию хода судебного процесса по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО до вынесения ему приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий на процессе судья Сергей ВОВК.

Суд обосновал такую позицию тем, что по делу будут допрашиваться свидетели, а также рассматриваться материалы, которые содержат секретную информацию.

Доводы адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО и его самого о том, что эта секретная информация содержится лишь на 4-х страницах, во внимание приняты не были.

В заседании объявлен 15-минутный технический перерыв для того, чтобы телеоператоры покинули зал.